The Crew, tutto sulla nuova serie comedy di Netflix: trama, cast, curiosità

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova serie comedy di Netflix, The Crew: trama, curiosità e cast.

A partire da oggi su Netflix arriva la nuova serie comedy The Crew. Prodotta dalla piattaforma streaming più diffusa al mondo, la nuova sitcom americana si è presentata al mondo con un trailer ricco di ilarità lo scorso 17 gennaio. Sin dalle prime ore, la nuova produzione ha attirato l’attenzione degli utenti che ne hanno guardato il trailer migliaia di volte.

La produzione ci porta all’interno di una squadra Nascar, contesto mai sfruttato per mettere in piedi una serie comica. Le disavventure dei protagonisti iniziano quando il proprietario della franchigia decide di andare in pensione e lasciare la gestione del team alla figlia appena rientrata dall’Europa. La ragazza ha intenzione di migliorare le prestazioni ed il profitto del brand, ma per farlo dovrà scontrarsi con la ritrosia dei componenti della squadra, pronti a fare cerchio pur di mantenere il posto di lavoro.

The Crew: cast e curiosità sulla nuova serie Netflix

Ideata da Jeff Lowell, conosciuto per produzioni comedy del calibro di Due Uomini e Mezzo e The Ranche, la serie punta sul conflitto tra vecchia e nuova generazione per creare delle situazioni paradossali e al contempo comiche. Il protagonista principale di The Crew è Kevin James, star americana apprezzata in numerosi film comici come Hitch, Un weekend per bamboccioni, ma anche Pixels e Autobiografia di un finto assassino.

Oltre al vulcanico e simpaticissimo Kevin James, il cast fisso della produzione è composto da: Gary Anthony Williams, Dan Ahdoot, Freddie Stroma, Sarah Stiles e Jillian Mueller. Netflix ha già confermato che nel corso delle prime 10 puntate ci saranno delle guest star ad impreziosire il cast: Paris Berelc, splendida modella americana, e Bruce McGill, artista e famosissimo attore comico americano.

