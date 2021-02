Stasera, Rocky III: trama, cast e curiosità sul film con Sylvester Stallone

Stasera, 15 febbraio, verrà dato in TV il terzo capitolo della saga del pugile italo-americano, Rocky III. Scopriamo insieme la trama, il cast e tutte le curiosità del film di e con Sylvester Stallone.

Stasera alle 21.25 su CanaleNove andrà in onda Rocky III, terzo capitolo della fortunata serie di lungometraggi sul pugile italo-americano interpretato da Sylvester Stallone. Uscito nel 1982, è il secondo film della serie ad essere sceneggiato, diretto e interpretato dallo stesso Stallone.

Ma che succede al pugile questa volta?

Rocky III si ricollega al film precedente: Balboa è appena diventato campione dei pesi massimi dopo aver battuto Apollo Creed (Carl Weathers), difendendo poi il titolo mondiale per dieci volte. Raggiunta quella che pensa essere la vetta della sua carriera, Rocky decide di prestarsi per uno show di beneficenza, combattendo contro il wrestler Labbra Tonanti (Hulk Hogan). Subito dopo questo show, Rocky torna a Philadelphia e annuncia il suo definitivo ritiro dal mondo del pugilato. Sembra iniziare a rammollirsi, tanto da venire sconfitto da un giovane pugile afroamericano di Chicago, Clubber Lang (interpretato dall’intramontabile Mr. T). A questa delusione si aggiunge il dolore per la morte del suo vecchio manager, Mickey (Burgess Meredith), che lo aveva aiutato a prepararsi contro Lang. Inizia così per Rocky l’ennesima sfida, questa volta non solo con un altro pugile, ma anche con suoi demoni interiori. Lo aiuterà proprio Apollo Creed, diventato suo amico, a tornare ad allenarsi per rimettersi in carreggiata e dimostrare un’altra volta di essere il campione dei campioni.

Curiosità su Rocky III