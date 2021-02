Rocky III, che fine ha fatto Mr. T? La storia dell’attore Laurence Tureaud

L’attore Laurence Tureaud, conosciuto semplicemente come Mr. T, è stato una star degli anni ’80 e della pellicola Rocky III.

Laurence Tureaud, conosciuto come Mr. T, è nato a Chicago il 21 maggio 1952 ed è un attore noto per le sua interpretazione nella serie televisiva di successo “A-Team“, dove ha interpretato Bosco “P. E. – Pessimo Elemento” Baracus dal 1983 al 1987.

Mr. T è noto anche per aver preso parte al film del 1982 “Rocky III“, scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone dove riveste i panni del pugile Clubber Lang. L’attore Laurence Tureaud è conosciuto anche per il suo particolare taglio di capelli in stile mohicano e per indossare molto spesso un notevole quantitativo di gioielli in oro. La sua cresta da Mohawk è diventata anche protagonista di un cartone animato. Nella sua vita è anche stato un lottatore di wrestling a livello professionistico, facendo il suo debutto nello sport nel 1985.

LEGGI ANCHE -> Rocky II, come sono e cosa fanno oggi i protagonisti del film cult

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 15 febbraio prima e seconda serata

Mr. T, perché non recita più l’attore di Rocky III

Negli ultimi anni, Mr. T è sparito dalle scene televisive, in quanto ha dovuto affrontare alcuni gravi problemi di salute. Laurence Tureaud ha lottato contro un cancro e si è limitato a comparire come guest-star in alcune commedie demenziali, videogame, spot o serie televisive.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Alcuni anni fa, Laurence Tureaud è tornato nelle sale cinematografiche italiane doppiando uno dei personaggi del film d’animazione “Piovono Polpette“, ma non si è mostrato intenzionato a far parte del lungometraggio dedicato all’A-Team, in quanto: “Partecipare in un ruolo diverso da quello di B.A. Baracus sarebbe un insulto“.