Rocco Casalino è fidanzato? La verità sulla sua situazione sentimentale

Dopo lo scandalo che ha visto protagonisti Rocco Casalino ed il compagno José, c’è chi pensa che l’uomo abbia ritrovato l’amore.

Rocco Casalino, al contrario di molti colleghi, è sempre riuscito a mantenere la sua situazione sentimentale quasi completamente ignota; questo almeno fino alla scorsa estate, quando anche lui è stato raggiunto dai paparazzi.

Il portavoce del governo Conte, infatti, era stato paparazzato mentre passava una tranquilla giornata al mare con il proprio compagno nel 2020. La relazione tra l’uomo e Josè Carlos Alvarez da quel momento è diventata pubblica, tanto che l’uomo accompagnava spesso Casalino anche ad incontri ufficiali. All’improvviso, però, ecco la rottura: i due si separano improvvisamente (e non senza scandali).

Con una rottura alle spalle, Casalino trova un nuovo amore

A fine luglio scoppia lo scandalo, quando Josè Carlos Alvarez (in seguito alla scoperta di alcune operazioni finanziarie sospette online) viene segnalato all’antiriciclaggio. Rocco Casalino è il primo a rompere il silenzio: non solo lascia il compagno, ma dichiara di non essere mai stato a conoscenza delle operazioni online di Alvarez. Allontanandosi dall’ex-compagno, in un’intervista, Casalino dichiara anche che Josè Carlos Alvarez sarebbe affetto da ludopatia (una forma di gioco d’azzardo patologico).

“Avevamo già dei problemi” ha dichiarato invece Alvarez, “questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. L’uomo si difende anche dalle accuse dell’ex, negando di avere una dipendenza dal gioco d’azzardo. “Non sono un ludopatico, sono una vittima” dice.

Lontano dall’ex-compagno e lontano dagli scandali, pare che Rocco Casalino si sia già avvicinato romanticamente a qualcun altro. Dalla rottura, infatti, sembra che il portavoce politico abbia iniziato a frequentare l’attore Gabriele Rossi (che tempo in passato sembrava essere impegnato in una relazione con Gabriel Garko, ora evidentemente finita). I due non hanno ancora ufficializzato la cosa, probabilmente per godersi un po’ di privacy (anche se Chi li ha già paparazzati in atteggiamenti romantici dopo una cena fuori).