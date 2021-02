Richard Jewel, chi è l’attore Paul Walter Hauser: età, carriera, vita privata

Il film Richard Jewel è l’opportunità per Paul Walter Hauser di avere un ruolo da protagonista. Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Per chi non lo sapesse, Hauser è un attore e comico statunitense. Alle sue spalle ha una carriera degna di nota, dove si contano anche alcuni premi.

Di solito lo abbiamo visto in ruoli secondari di molti film. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Richard Jewel: scopriamo chi è il protagonista

Classe 1986, Hauser è nato a Grand Rapids (Michigan) il 15 ottobre. L’attore è cresciuto a Saginaw con la sua famiglia: Deborah, la madre e il reverendo Paul Hauser. Quest’ultimo era un ministro luterano ed è probabilmente per questo motivo che Hauser frequenta la Valley Lutheran High School. Il liceo era infatti una scuola parrocchiale privata.

La sua carriera conta diverse partecipazioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Abbiamo potuto vederlo nei film “Tonya”, “BlacKkKlansman” e “Da 5 Blood”. Per quanto riguarda le serie televisive, ha recitato in “Kingdom” e “Betas”. Lo abbiamo anche visto come guest star nella serie televisiva “Unbreakable Kimmy Schmidt“. Hauser si è anche dilettato a lavorare come sceneggiatore e regista di alcuni cortometraggi.

Sicuramente il 2019 è stato il suo anno fortunato dato che ha avuto il suo primo ruolo da protagonista. Ha potuto vestire proprio i panni di Richard Jewel, nell’omonimo film di Clint Eastwood.

Questa performance gli permette di vincere il National Board of Review per la migliore performance rivelazione. Tra i suoi traguardi conta anche diverse candidature come “miglior rivelazione” e “miglior cast”. Sicuramente non smetterò di stupirci.