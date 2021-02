Ricciardi vuole il lockdown, ma va al ristorante: imbarazzo in diretta

Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, chiederà ancora una volta il lockdown totale: ma è stato a pranzo al ristorante

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, ha invocato un nuovo lockdown totale per l’Italia per contrastare nuovamente l’emergenza Coronavirus. E così ai microfoni dell’Ansa ha svelato: “Serve cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, chiudendo anche le scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Inoltre, ha aggiunto: “La strategia di convivenza col virus è stata inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”. Una strategia ben precisa per chiudere nuovamente le attività non essenziali per arrivare a diminuire il numero dei contagi con una pianificazione per quanto riguarda i vaccini.

Ricciardi lockdown, ma a pranzo al ristorante

Lo stesso consulente del ministro della Salute è intervenuto nell’ultima puntata di Che tempo che fa da Fabio Fazio rivelando, però, di essere stato al ristorante nella scorsa settimana. In studio nessuno ha proferito parola con un po’ di imbarazzo dello stesso conduttore, che non l’ha interrotto durante il suo intervento.