Oroscopo del giorno, martedì 16 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 16 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio ha oramai superato la metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 16 Febbraio 2021.

Martedì 16 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente luminosa. Non abbiate paura di mostrare al mondo di che pasta siete fatti. Attenzione alla gelosia, il troppo stroppia in qualsiasi caso, ricordatelo.

Toro. Le prossime ore si prospettano decisamente positive. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi regaleranno un po’ di serenità. Cercate però di non strafare e soprattutto di non fissare troppi appuntamenti per la prossima settimana.

Gemelli. Qualche incertezza in arrivo per quel che riguarda la giornata di oggi. È necessario fare chiarezza ed indagare bene sui propri sentimenti. Non abbiate paura di lanciarvi verso nuove avventure, vi porteranno a qualcosa di nuovo.

Cancro. La giornata non sarà ideale per i confronti e le discussioni. Cercate la via della diplomazia ed allontanatevi dalle polemiche inconcludenti. Mantenere la calma sarà fondamentale, dunque armatevi di tanta pazienza.

Leone. Durante la giornata di oggi saranno favorite le relazioni e i nuovi incontri, dunque non ponetevi alcun freno e premete per bene sull’acceleratore. Delle belle soddisfazioni sono in arrivo, tenetevi pronti!

Vergine. Qualche nuovo incontro potrebbe farvi battere il cuore all’impazzata durante la giornata di oggi. Cercate però di rimanere con i piedi per terra, soprattutto per quel che riguarda le vostre entrate.

Bilancia. La giornata potrebbe partire un po’ sottotono. Nonostante questo, le prossime ore saranno ideali per trascorrere del tempo con gli amici e le persone care. Non lasciatevi prendere dal malumore.

Scorpione. Durante la giornata di oggi dovrete affrontare diversi ostacoli, ma non temete, sarete all’altezza di tutto. Accantonate i pensieri negativi e la malinconia e partite alla carica. Forza e coraggio!

Sagittario. Durante la giornata di oggi fareste bene a stare alla larga il più possibile dalle decisioni affrettate. Rimandate a domani le questioni più tediose e ritagliatevi del tempo per riflettere sui prossimi obiettivi.

Capricorno. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di non rimandare nulla a domani. Cercate di sbrigare in fretta le questioni più tediose, in modo da avere del tempo a disposizione da spendere solo e soltanto per voi.

Aquario. La giornata di oggi sarà interamente volta alla riflessione. Molto probabilmente avete bisogno di scavare un po’ dentro voi stessi per trovare risposta ad alcune domande. Rimandate tutto il resto, può aspettare.

Pesci. È il momento di lanciarsi a capofitto verso nuove avventure senza preoccuparsi di tutto il resto. Sono in arrivo grandi soddisfazioni, dunque rimboccatevi le maniche e continuate a dare il massimo.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.