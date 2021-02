Nicolò Zaniolo, San Valentino romantico con Chiara Nasti

Dopo la rottura con la storica fidanzata, Nicolò Zaniolo si lancia in nuove storie: San Valentino romantico con Chiara Nasti.

Nuovo flirt per Nicolò Zaniolo che – lontano dai campi di gioco – evidentemente è alla costante ricerca di nuove avventure. A dicembre era finito alla ribalta per la storia finita con la fidanzata Sara Scaperrotta, dalla quale aspetta un bambino. Immediatamente dopo, è venuta fuori una storia con la showgirl Madalina Ghenea.

In ogni caso, da parte di Zaniolo è giunta una piena assunzione di responsabilità da futuro padre, con lui che ha affermato di volere sostenere il bambino in tutto e per tutto. Il centrocampista della Roma ha fatto parlare di sé poi qualche giorno fa, per un presunto flirt con Nicole Minetti, tra le altre cose ex consigliera regionale della Lombardia.

Flirt tra Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti: ecco le prove

La Minetti ha pubblicato sulle storie di Instagram alcuni riferimenti al calciatore della Roma. Ha scritto prima che l’unico romano con il quale prenderebbe un aperitivo è solo Zaniolo. Adesso però dal presunto flirt sembra che si sia passati a qualcosa di più concreto. Pare infatti che il 22enne centrocampista della Roma, con un passato nella primavera dell’Inter e poi rientrato nell’affare Nainggolan, abbia una nuova fiamma.

Il centrocampista della Roma, secondo quanto si apprende, avrebbe passato il giorno di San Valentino insieme alla nota influencer Chiara Nasti in un albergo di lusso romano. Il tutto con vista sul Colosseo e tanto di rose rosse, apparse sulle storie di Instagram della bella campana. Ma dov’è la prova che quelle rose, 60 inserite in un bouquet, siano proprio un dono del calciatore? Innanzitutto il numero “22” che è la maglia di Zaniolo al centro del mazzo e poi tra le storie Instagram del fioraio ecco apparire lo stesso mazzo e la conferma che ad acquistarlo sia stato proprio il centrocampista della Roma.