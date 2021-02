Memo Remigi, tutto sul celebre cantante italiano: età, foto, carriera

By

Memo Remigi è una delle più celebri voci della musica italiana. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

Memo Remigi, all’anagrafe registrato come Emidio Remigi, è un celebre cantante italiano che ha decisamente impresso il suo nome sul panorama musicale nazionale. La sua voce è conosciuta e apprezzata all’interno di tutta la penisola. Nella sua carriera ha collezionato un successo dopo l’altro, arrivando addirittura ad essere chiamato come ospite in molte trasmissioni televisive. Scopriamo allora insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita privata.

Memo è nato ad Erba il 27 Maggio 1938, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Quest’anno compirà dunque 83 anni. Sin da quando era bambino, Emidio ha manifestato la passione per il canto e per la musica, dimostrando particolare talento. Proprio grazie alla sua inclinazione è riuscito infatti in pochi anni a diventare una star, conosciuta ed acclamata da tutti. Le sue prime esibizioni risalgono alla prima metà degli Anni ’60, e sono state possibili grazie anche all’aiuto di Giovanni D’Anzi.

Dopo aver vinto il Festival della Canzone di Liegi con il brano Oui, je sais, Memo ha inciso il suo primo disco, per lui motivo di grande orgoglio. Nel 1965 ha partecipato a Un disco per l’esteta. La sua canzone, Innamorati a Milano, è stata scritta da niente meno che Alberto Testa, ed ancora oggi è considerato uno dei più grandi successi dell’artista. Insieme a Sergio Endrico ha in seguito partecipato al primo Festival di Sanremo, introducendo il celeberrimo brano Dove credi di andare. L’uomo ha fatto la sua apparizione sul palco dell’Ariston altre volte, cantando Una Famiglia e Il mondo è qui.

Memo Remigi: vita privata del celebre cantante

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Memo Remigi, al momento sappiamo che è sposato con Lucia Russo. I due sono convolati a nozze nel 1996, e sono ancora insieme. Hanno dato alla luce un figlio, di nome Stefano. Remigi è stato inoltre al centro di molti pettegolezzi a causa della sua relazione precedente. L’artista ha infatti avuto una liaison romantica con niente meno che una 20enne Barbara D’Urso.