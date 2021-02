Marika Donnarumma muore in un tragico incidente: aveva solo 26 anni

La giovanissima Marika Donnarumma, 26 anni, si è spenta in seguito ad un tragico incidente stradale nel giorno di San Valentino.

Il giorno degli innamorati si è tramutato in una tragedia nelle strade del nord della Ciociaria. Verso la fine di San Valentino, infatti, una ragazza a bordo di una Hyundai ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata. Attualmente non è chiara la dinamica dell’incidente, dunque non sappiamo se il sinistro sia stato causato da un guasto meccanico o da una disattenzione della giovane guidatrice.

Ciò che è emerso dalle pagina del Mattino è che la giovanissima Marika Donnarumma (26 anni) stava viaggiando sulla via Casilina quando, intorno alle ore 20, raggiunto il chilometro 68, all’altezza della località Curva della casa stregata è uscita fuoristrada. L’impatto è stato talmente violento da fare accartocciare le lamiere dell’auto e rendere impossibile alla giovane uscire dall’abitacolo.

Marika Donnarumma muore sul luogo dell’incidente

Alcuni passanti hanno notato il tragico incidente ed hanno immediatamente avvertito i soccorsi dell’accaduto. Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della Stazione Ferentino e quelli della Compagnia Anagni per i rilevamenti del caso. Oltre alle forze dell’ordine sono giunti anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza.

L’intervento dei pompieri si è reso necessario proprio per le conseguenze dell’impatto sulla macchina. Questi hanno dovuto allargare le lamiere dell’auto per permettere ai paramedici di estrarre il corpo di Marika Donnarumma e praticarle un primo soccorso. Purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare: quando la giovane è stata tratta fuori dall’abitacolo era già priva di vita ed i medici ne hanno potuto solamente dichiarare il decesso. Al momento non si conoscono le decisioni della famiglia sul giorno ed il luogo in cui verranno celebrati i funerali della giovane. Nel frattempo la notizia della tragica dipartita si è diffusa tra amici e partenti della ragazza, i quali stanno condividendo messaggi di cordoglio sulla sua pagina social.

