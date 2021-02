Lorella Cuccarini incredibile: quando si spogliò per Marco Columbro

Lorella Cuccarini ricorda il caro amico Marco Columbro, compagno di mille avventure televisive, con un imperdibile video su Youtube di qualche anno fa.

Marco Columbro e Lorella Cuccarini sono stati grandi amici, oltre che ottimi colleghi, e in queste ore la nostalgia di lei per lui morde più che mai. La showgirl ha voluto ricordare il compagno di mille avventure televisive, col quale ha firmato pagine del piccolo schermo memorabili, dedicandogli un pensiero particolare su Instagram.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’indimenticabile San Valentino di Lorella Cuccarini e Marco Columbro

“Quando io e Marco Columbro giocavamo ad interpretare le scene di alcuni film cult. ‘Una sera c’incontrammo’. Canale 5 – 1989”: così scrive Lorella Cuccarini nel suo ultimo post su Instagram, tornando indietro di ben 32 anni.

Leggi anche –> Marco Columbro: “Usato dalla D’Urso ma mi scuso, non siamo soli nell’Universo”

Il sodalizio professionale tra i due ebbe inizio proprio nel 1989, nello speciale di San Valentino di “Una sera c’incontrammo”. Fu il primo di una lunga serie di successi. Apprezzatissime due edizioni di “Buona Domenica” condotte in tandem, come le cinque edizioni di “Paperissima”, le quattro di “Trenta ore per la vita” e “La grande avventura”, e così via, passando per Il galà della pubblicità e Stelle a quattro zampe nel 1997 e il varietà del sabato sera A tutta festa.

Poi le loro strade si sono divise, ma quando nel 2001 Columbro ebbe un ictus Lorella gli stette accanto, e addirittura svenne vedendolo intubato. Lo stesso Columbro spiegò poi che quello fu un periodo particolarmente complicato e doloroso, superato anche e soprattutto grazie all’aiuto della famiglia e di fan e colleghi che gli spedirono centinaia di lettere di sostegno facendogli sentire tutto il loro affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Leggi anche –> Lorella Cuccarini, addio a La vita in diretta: svelato il motivo