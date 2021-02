Grande Fratello Vip, puntata 15 febbraio: resa dei conti e colpi di scena

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata del 15 febbraio: cosa succederà questa sera nella diretta del reality.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella di venerdì sera, ha riservato al pubblico e ai concorrenti diverse emozioni. Maria Teresa Ruta è andata al televoto ed è stata eliminata a sorpresa. All’ex gieffina l’eliminazione non è andata giù, non tanto perché il pubblico l’ha mandata a casa, quanto per il “tradimento” di alcuni concorrenti che ormai da tempo considerava degli amici. Tra questi, quello che l’ha ferita maggiormente è stato Tommaso Zorzi, il cui voto è stato decisivo per andare in nomination.

Proprio l’influencer è stato al centro della puntata dello scorso fine settimana. La produzione ha mandato in onda alcuni filmati in cui lo si vedeva discutere della strategia di votazione con l’amica Stefania Orlando. In altre clip lo si vedeva intento a parlare anche dell’ex amica Giulia Salemi e di altri all’interno della casa. Proprio la clip sulla modella ha fatto scatenare un putiferio dopo la puntata, con Giulia che lo ha attaccato in maniera diretta, definendosi stanca del suo atteggiamento, e Dayane Mello pronta a supportarla.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, puntata del 15 febbraio: torna Maria Teresa Ruta

In seguito al trambusto, Tommaso Zorzi ha perso la pazienza ed ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Stanco della permanenza e delle pressioni che questa comporta, l’influencer si è diretto in maniera decisa alla porta rossa, seguito e parzialmente bloccato da Zelletta e Stefania. Nessuna delle loro parole lo ha convinto a non toccare la porta, ma quando l’ha fatto l’ha trovata sbarrata e dunque non è potuto uscire.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, eliminata Maria Teresa Ruta: Guenda furiosa

Quella di oggi potrebbe essere per lui l’ultima puntata, Tommaso infatti si trova al televoto e potrebbe essere escluso dalla trasmissione ad un passo dalla fine. Un peccato per lui, visto che si trova ad un passo dalla puntata finale. Prima dell’eventuale eliminazione, tuttavia, ci sarà spazio per un ultimo confronto con Maria Teresa Ruta. L’ex concorrente rientrerà nella casa per una sera allo scopo di appianare alcune discussioni. Una di queste, quella più attesa, è proprio quella con Tommaso.

Leggi anche ->Follia al GF Vip, Zorzi vuole uscire: ma la porta è sbarrata