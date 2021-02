Giovanni Conversano, crollo psicologico prima del parto: cos’è successo

Giovanni Conversano è diventato papà per la seconda volta della piccola Ambra, ma se l’è vista brutta: “Giada e mia figlia potevano morire”.

Come noto, la famiglia di Giovanni Conversano si è recentemente allargata. Poche settimane fa l’imprenditore e opinionista televisivo, già papà di Enea che oggi ha tre anni, è diventato papà per la seconda volta della piccola Ambra, frutto del grande amore con la compagna Giada Pezzaioli. Per la modella e web influencer non è stato però facile portare avanti una gravidanza in piena emergenza Covid, e complici altre circostanze critiche in alcuni momenti i due hanno temuto il peggio.

La confessione di Giovanni Conversano

Giovanni Conversano era preoccupato soprattutto per la decisione di Giada Pezzaioli di fare il parto naturale, dopo il taglio cesareo con cui è nato il primogenito Enea. Una scelta sconsigliata dal ginecologo perché troppo rischiosa, ma alla quale lei non ha voluto rinunciare. “Giada si è ostinata a fare il parto naturale nonostante Enea fosse nato con il taglio cesareo – ha raccontato il 41enne al settimanale Nuovo -. Per questo motivo il ginecologo ce l’aveva sconsigliato. Ed è stato il mio pensiero continuo per mesi, finché lei non ha partorito”.

Poco poco prima della nascita della piccola, Giovanni Conversano ha avuto anche un crollo psicologico: “Giada ha firmato il consenso informato, per cui c’era il rischio che lei e la bambina potessero morire. Insomma, anche se Giada era sotto controllo, c’era un’alta probabilità che questo potesse accadere, dato che nel parto precedente aveva fatto il cesareo. Ho cercato di convincerla a evitare ma lei sentiva forte il desiderio di provare l’esperienza del parto naturale. In più, a causa del cesareo, tre anni fa le avevano dato quaranta punti di sutura e sei mesi di degenza. Una sofferenza”. Per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene.

