L’ex pilota del motomondiale Fausto Gresini gravissimo, il drammatico annuncio del figlio: “Purtroppo è sedato profondamente”.

Le condizioni di salute di Fausto Gresini, team principal dell’omonimo team nel Motomondiale, sarebbero gravissime. Lo comunica il figlio dell’ex pilota del motomondiale. Lorenzo Gresini, questo il nome del figlio dell’ex pilota, ha spiegato che in questi giorni non ha dato aggiornamenti social proprio a causa del peggioramento delle condizioni del padre.

Queste le parole del giovane: “Non scrivo da qualche giorno per via di un improvviso peggioramento delle condizioni generali avvenuto nella notte fra venerdì e sabato, ora la situazione è stabile e con valori sufficienti, babbo è stato sedato nuovamente in modo profondo”. Insomma, Fausto Gresini, che ha fondato il team Gresini Racing, di cui è anche manager, sta molto male.

Come sta l’ex pilota Fausto Gresini, la notizia terribile

“Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”, ha rivelato ancora il figlio del due volte campione della classe 125. A causa di una polmonite da Covid, Fausto Gresini, uno dei volti più amati delle due ruote, si trova da settimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.

L’aggravarsi delle sue condizioni aveva costretto i medici a metà gennaio a misure serie. Fausto Gresini ha dovuto fare ricorso ad un macchinario per la ventilazione. Quindi è dovuto restare continuamente sedato. Successivamente, sembrava che le sue condizioni fossero lievemente migliorate, ma l’ultimo post del figlio – nelle scorse ore – ha gettato nello sconforto tutto il mondo del motociclismo. Da Sete Gibernau a Aleix Espargaró, in tanti hanno corso per il team Gresini. Tra loro anche Marco Simoncelli.