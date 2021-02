Cristina Parodi, parla la figlia Angelica Gori: “L’ho fatta piangere”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la figlia di Cristina Parodi, Angelica Gori, si è lasciata andare a un’inedita confessione sulla famosa mamma.

Oltre a essere la famosa giornalista e conduttrice televisiva che tutti conoscono, Cristina Parodi è anche una mamma molto presente, attenta e sensibile. Lo ha raccontato la figlia Angelica, nata dal matrimonio con Giorgio Gori, ospite oggi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai1.

Quelle calde lacrime di Cristina Parodi

Angelica Gori è una giovane cantante e fa parte del duo Chiamami faro. Nello studio di Oggi è un altro giorno, dopo aver interpretato un brano scritto da lei, la promettente artista ha raccontato poi alla padrona di casa Serena Bortone: “Mia mamma ha pianto quando lo ha ascoltato per la prima volta. Le è scesa una lacrima”.

“Questa canzone parla di un amore finito – ha spiegato Angelica Gori – e di come i particolari, anche quelli apparentemente più insignificanti, come la pasta al pomodoro che si fa quando non si ha nulla in frigo, sono le cose più difficili da lasciar andare quando finisce una storia”.

“A diciannove anni ci si butta di testa nelle cose, che a volte possono fare anche male, ma almeno vengono fuori delle belle canzoni d’amore” ha aggiunto, rispondendo alla conduttrice che le aveva chiesto se il brano fosse autobiografico. Per il resto, “mia madre è fiera di me. Sa quanta passione metto in quello che mi piace”. Infine Angelica Gori ha ammesso di aver sentito in passato il fardello della popolarità dei genitori: “Anche per questo motivo ho deciso di studiare in Inghilterra. Ora, invece, non sento più il peso di avere due genitori famosi”.

