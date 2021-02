Coronavirus, sorpresa Brunetta: “Basta smart working”

Si sta sollevando un vespaio di polemiche per le dichiarazioni a sorpresa del ministro Brunetta sul Coronavirus: “Basta smart working”.

In controtendenza con le parole di molti scienziati e medici italiani, che sottolineano la necessità addirittura di arrivare a un nuovo lockdown, sono arrivate oggi pomeriggio le sorprendenti parole di Renato Brunetta. Il neo ministro della Pubblica Amministrazione dice basta allo smart working.

Le sue parole a Tgcom24 fanno subito sollevare il vespaio di polemiche con Brunetta che evidenzia: “Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come funzionano gli ospedali. Non vedo perché se un ospedale funziona, non possa funzionare una scuola, un Comune, un ufficio urbanistica, un tribunale”.

Le parole del ministro Brunetta sullo smart working

Dunque, le parole di Brunetta nel dibattito su misure maggiormente restrittive vanno in controtendenza: “Se funzionano la Polizia, i Vigili del fuoco, i carabinieri, nel senso che vanno a lavorare e non ci sono i carabinieri in smartworking, loro sono nelle loro automobili, fanno la pattuglie, quindi smettiamola per favore, si torni tutti a lavorare”. Il neo ministro infine ha ricordato: “Io sono alla Camera, con tutti i miei collaboratori, a lavorare: votiamo in un’aula, distanziamento, sicurezza, sanificazione certamente, ma si è tornati a lavorare”.

Insomma, il ministro Brunetta – che aveva già in passato guidato lo stesso dicastero – torna subito alla carica. Il ministro dei “tornelli” negli uffici è stato però aspramente criticato dopo queste sue affermazioni. In particolare, sul suo profilo Facebook è apparso il duro commento di un medico: “Il virus deve circolare il meno possibile fino a quando la popolazione sarà vaccinata ma lei pare aver capito davvero tutto. Ah sono un medico rianimatore e so di cosa parlo al contrario di lei”.