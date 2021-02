Coronavirus 15 febbraio: positivi sotto quota 400mila

Emergenza Coronavirus oggi 15 febbraio in Italia: positivi sotto quota 400mila, i dati aggiornati e la situazione in tempo reale.

Ancora ore drammatiche per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus nel nostro Paese: da un lato tocca fare i conti con le notizie non rassicuranti che derivano dall’evoluzione delle varianti e dal loro ingresso in Italia, dall’altro la strada verso la normalità sembra davvero molto lunga.

In ogni caso, i dati della giornata di ieri mostrano un altro indietreggiamento per quel che concerne la situazione dei malati di Coronavirus nel nostro Paese. Infatti, si sono registrati 7.351 nuovi contagi su un totale di 179.278 tamponi antigenici e molecolari effettuati. Questo vuol dire che il tasso di positivi su totale tamponi è al 4,1%.

Dati Coronavirus oggi 15 febbraio in Italia: la situazione

Molto importante è in queste ore il dato dei guariti, che sono stati 11.771, con ancora 258 decessi registrati. Questo fa sì che ci sia un ulteriore calo degli attualmente positivi, che quindi scendono sotto quota 400mila: oggi ci sono in Italia 398.098 malati di Coronavirus. Aumenta leggermente, ma in maniera meno netta rispetto ai weekend precedenti, il numero di ricoverati, oggi 20.604 (+70 rispetto alle 24 ore precedenti).

Aumenta inoltre anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: sono 2.089, ovvero in aumento di quattro in più rispetto al giorno precedente. Nell’ultima settimana, ci sono poi stati 12.074 casi in media al giorno, con un aumento dell’un per cento, mentre sono calati del 18% i casi di decesso giornalieri, che sono in media 322 al giorno. Ancora bassa la percentuale dei vaccinati: ieri pochi i vaccini effettuati e la media settimanale è di 58.177 vaccinazioni al giorno.