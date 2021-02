Matteo Berrettini si ritira, addio Australian Open: anche Fognini eliminato da Nadal. L’Italia dice dunque addio al primo slam dell’anno e si ferma agli ottavi di finale.

Troppo grave l’infortunio di Matteo Berrettini che ha rinunciato a giocare il suo ottavo di finale contro Stefanos Tsitsipas. Nella notte invece Fognini era stato spazzato via in tre set da Rafael Nadal.

Berrettini aveva accusato un problema ai muscoli addominali nel match poi vinto contro Chachanov. In quell’occasione sembrava che si potesse trattare solo di una contusione. Nelle ultime ore invece è emersa la diagnosi di strappo muscolare. In infortunio grave in un punto che non gli permetteva in particolar modo di eseguire il movimento del servizio in maniera corretta.

Australian Open, Berrettini e Fognini abbandonano il torneo

Come dicevamo in apertura anche i sogni di Fognini si infrangono contro lo scoglio rappresentato da Rafa Nadal. Visto il grande momento di forma del tennista di Arma di Taggia ci si aspettava una partita più equilibrata. Invece Nadal ha vinto senza particolari problemi in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2.