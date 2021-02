Belen, pensieri bollenti con Antonio Spinalbese: “Non farlo mai…”

Belen si mostra in tenere effusioni a letto con la sua nuova dolce metà, Antonio Spinalbese, al quale dedica una frase dolcissima.

Belen Rodriguez è più innamorata che mai e poco fa ha voluto condividere un post dedicato all’uomo che le ha fatto (ri)perdere la testa. La love story tra la showgirl argentina e Antonio Spinalbese è iniziata non molto tempo fa, ma ha bruciato tutte le tappe, diventando una delle più chiacchierate e seguite del mondo dello spettacolo. Nel post in questione Belen ha omaggiato il fidanzato e futuro padre di sua figlia con una foto che li ritrae in preda a un attimo di passione, accompagnata da un commento capace di “stendere” chiunque.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il desiderio più intimo di Belen

“Tratto da uno dei film più romantici che abbia mai visto….. Tu, non svegliarmi mai. 🤍”. Così scrive Belen Rodriguez nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La coppia sta toccando il cielo con un dito a pochi mesi dall’inizio della relazione, con tanto di annuncio di un bebè in arrivo.

Leggi anche –> Belen incinta mostra il pancino: incredibile la reazione – VIDEO

Una frase decisamente sdolcinata, quella appena pubblicata da Belen sui social, ma che allo stesso tempo trasuda ardore e passione. Sembra proprio che l’amore tra i due – a differenza di quelli collezionati finora dalla Nostra, sempre al centro del gossip – non sia qualcosa di effimero o passeggero. Così, in attesa di appendere il fiocco rosa, è bello cullarsi nella fantasia di vivere una bellissima storia da film destinata a durare in eterno. Come in una splendida favola, anzi molto meglio…

Leggi anche –> Belen Rodriguez incinta con Antonino: “Sento che sarà una bambina”