Baccini abbandona lo studio della D’Urso, ammutolita Guenda

Francesco Baccini rimane sempre inflessile verso i comportamenti della Ruta. A Live-Non è la d’Urso si scontra duramente con Guenda Goria.

Mentre era ospite nel salotto di Barbara d’Urso, il cantante è tornato a parlare di Maria Teresa Ruta e di tutti i gossip che li hanno riguardati.

La loro presunta liaison non sarebbe mai esistita, ma Baccini si è comunque trovato nell’occhio del ciclone senza volerlo. L’artista è stato travolto dalla critiche soprattutto per il suo atteggiamento. Scopriamo cosa è successo durante il programma di Canale 5.

Baccini, ecco cos’è successo con Guenda Goria

Nel salotto della d’Urso, Baccini ha avuto un duro scontro con Guenda Goria, la figlia della Ruta. Secondo l’attrice, l’uomo avrebbe sfruttato la vicenda sfruttando l’episodio. L’artista però non ci sta e replica in modo secco.

“Non voglio gossip, me ne sono trovato addosso uno gratuito. La mia storia parla per me: in tutta la mia carriera sono sempre stato lontanissimo dalla cronaca rosa“. Ancora una volta Baccini si trova costretto a ribadire la sua completa estraneità ai fatti e quanto non sia nella sua indole stare sotto ai riflettori. La Goria ha puntato il dito contro il comportamento “poco elegante” di Baccini ed ha continuato a incalzarlo fino a fargli perdere le staffe.

A quel punto il musicista ha risposto un’ultima volta alla Goria e poi ha lasciato lo studio. “Questa è una roba tristissima, vi saluto. A questi teatrini non ci sto. Io appartengo a un altro mondo. Se vuol fare la lite faccia pure“, ha tuonato un’ultima volta Baccini.

Senza prove o fatti, la vicenda non sussiste, così come ha anche ammesso la Ruta stessa. Dopo questo chiarimento, Baccini spera di aver messo davvero un punto finale alle voci che l’hanno riguardato.