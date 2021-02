The Crown 4, su twitter tutti contro Camilla e Carlo

By

Dopo l’uscita della quarta stagione di The Crown, il popolo di twitter si è scagliato contro Camilla e l’ha presa a male parole sul noto social network.

Camilla d’Inghilterra ha sempre avuto una vita non troppo facile nella Casa Reale. Coniuge dell’erede al trono Principe Carlo non è mai stata veramente apprezzata dai sudditi brittanici.

Leggi anche–> The Crown 4 mostra l’incidente più imbarazzante mai accaduto alla Regina Elisabetta

L’ultima stagione di The Crown ha di certo peggiorato la situazione e Camilla, intepretata nella serie tv Netflix Emerald Fennel, si è trovata una valanga di critiche e insulti su twitter.

Camilla coperta di insulti dopo The Crown

Camilla d’Inghilterra ha sempre dovuto subire il confronto con l’amatissima Lady Diana, anche prima della sua tragica morte nel celebre incidente stradale. Dal 2005 è diventata Duchessa di Cornovaglia, dopo aver sposato Carlo e ha sempre cercato di mantenere un profilo basso risollevando un po’ l’opinione dei sudditi inglesi nei suoi confronti, anche con opere di beneficienza e impegno sociale.

Leggi anche–> The Crown: i luoghi della serie tv sulla Regina Elisabetta

Ma l’attesissima quarta stagione di The Crown ha peggiorato decisamente la situazione. La celebre serie tv prodotta da Netflix, infatti, fa di Camilla un ritratto non proprio lusinghiero e la dipinge come una perfida usurpatrice e una prevaricatrice invidiosa di Lady Diana e della sua eleganza e del fascino con cui aveva stregato tutti i sudditi.

Inoltre come emerge chiaramente dalla serie tv, il suo rapporto con il principe Carlo è sempre stato tutt’altro che rose e fiori, con una guerra continua tra i due coniugi senza esclusione di colpi da parte di entrambi, anche per il lungo tempo in cui sono stati amanti prima del matrimonio.

Leggi anche–> The Crown 4, chi è Josh O’connor: l’attore interpreta il Principe Carlo

Gli utenti di twitter non si sono risparmiati con insulti, critiche e offese contro l’account ufficiale dei coniugi. La Casa Reale ha risposto con ban a tappeto di tutti i commenti ritenuti esagerati e offensivi per la Corona, dichiarando: “I commenti non dovranno contenere messaggi diffamatori, osceni, offensivi, di minaccia, abuso, odio né promuovere materiale esplicitamente sessuale o violento“.