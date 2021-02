Ricciardi, la richiesta al Ministro Speranza: “Urgente lockdown nazionale”. E’ questo il messaggio di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute che abbiamo imparato a conoscere bene in questi mesi.

Le parole di Ricciardi affidate all’Ansa pochi minuti fa gettano tutti nello sconforto. E fanno presagire un nuovo lockdown nazionale proprio a un anno di distanza dall’inizio dell’incubo nel quale siamo piombati noi e tutto il Mondo.

Il professore spiega: “E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. Parlando coi colleghi dell’Ansa aggiunge: “E’ evidente che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno. Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana”. Ricciardi infine spiega: “Va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”.

La situazione è molto critica soprattutto per la presenza delle varianti. In particolare quella inglese si sta diffondendo ampiamente e, dicono gli esperti, entro sei settimane avrà sostituito del tutto il vecchio virus. Purtroppo le vaccinazioni, unico vero rimedio per uscire dall’incubo, procedono a rilento in quasi tutte le Regioni italiane.