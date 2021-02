Oroscopo della settimana dal 15 al 21 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

La terza settimana di Febbraio è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 15 al 21 Febbraio 2021.

Una nuova settimana, la terza del nuovo mese, è finalmente alle porte. Febbraio è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e occasioni fortunate sono finalmente all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 Febbraio 2021.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Terza settimana di Febbraio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La prossima settimana si prospetta per voi decisamente luminosa. Il consiglio migliore è sicuramente quello di non essere troppo accondiscendenti. Non sempre dire di sì è la scelta giusta, ricordatelo. Attenzione inoltre alla salute, sia fisica che mentale; è bene che vi prendiate cura di voi stessi e ce assecondiate i vostri bisogni.

Toro. È arrivato per voi il momento di rilassarsi. Finalmente potrete lasciarvi alle spalle il periodo di tensione e stress che avete vissuto, concedendovi un po’ di sano relax. Cercate però di non adagiarvi troppo sugli allori e di rimanere comunque concentrati sui vostri obiettivi. Potreste pagare caro il prezzo di una semplice distrazione.

Gemelli. Durante i prossimi 7 giorni potreste avvertire un piccolo calo e faticare un po’ a carburare. Non temete però, con l’arrivo del weekend la situazione si normalizzerà. Molto probabilmente sentirete il bisogno di rimanere un po’ di tempo da soli, assecondatelo. Approfittatene per riflettere sui vostri prossimi obiettivi e sul vostro futuro.

Cancro. La settimana sarà ottima per gli affari e per gli investimenti. I vostri progetti potrebbero finalmente decollare, dunque tenetevi pronti. Prestate attenzione ai vostri sentimenti: è necessario che facciate chiarezza e che agiate di conseguenza. Buone notizie inoltre dal punto di vista lavorativo, sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Leone. Turbolenze in arrivo per voi durante il corso della prossima settimana. Potreste ritrovarvi improvvisamente al centro tra due fuochi e non saperne come uscire. Ricordate che non è sempre necessario prendere una decisione. Tirarsi indietro potrebbe essere infatti il consiglio migliore, tenetelo a mente.

Vergine. Sono in arrivo importanti novità per voi durante tutto l’arco della prossima settimana. Buone vibrazioni per quel che riguarda gli affari. Potrebbero infatti decollare finalmente alcuni progetti. In amore procedete con cautela: le decisioni affrettate non saranno la scelta giusta, prestate attenzione.

Bilancia. Durante la prossima settimana avrete a che fare con due giornate di Luna in opposizione. Sono in arrivo alcune turbolenze e un po’ di malumore, ma non temete, verso il fine settimana si risolverà tutto. Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà la spinta giusta per lanciarvi dal punto di vista sentimentale.

Scorpione. È in arrivo per voi un’altra settimana davvero faticosa ed intensa. Sarà necessario rimboccarsi le maniche e premere il più possibile sull’acceleratore. Non è ancora il momento di riposare, perciò dimenticatevi della procrastinazione e procedette dritti verso i vostri obiettivi. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni, non temete.

Leggi anche->Settimana del Pianeta Terra: alla scoperta del nostro patrimonio naturale

Sagittario. La settimana si prospetta per voi decisamente luminosa. La fortuna sarà dalla vostra parte, perciò non abbiate paura di lanciarvi in qualche azzardo e di buttarvi a capofitto negli affari. Prestate però attenzione al vostro rapporto con gli amici: non è sempre oro quel che luccica, tenetelo bene a mente.

Capricorno. La Luna non sarà proprio dalla vostra parte durante l’arco di tutta la prossima settimana. Un po’ di nervosismo e di ansie potrebbero accompagnarvi e sarà tutto in mano vostra il compito di tenere alto l’umore nonostante tutto. La compagnia di qualche buon amico farà decisamente al caso vostro.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. È arrivato per voi il momento di spingersi oltre i propri limiti. Mercurio e Giove saranno tutti dalla vostra parte e vi assicureranno il successo. Non abbiate dunque il timore di lanciarvi verso imprese che potrebbero sembrare più grandi di voi. Sarete all’altezza di tutto se riuscirete ad avere fiducia in voi stessi e nelle vostre straordinarie capacità.

Pesci. Durante la prossima settimana partirete con una marcia in più e carichi di energia. Gli astri saranno tutti rivolti verso di voi e vi assicureranno sette giorni carichi di sorprese. Cercate di cogliere al volo tutte le buone opportunità e di tenere gli occhi bene aperti: qualche nuovo incontro potrebbe piacevolmente stupirvi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.