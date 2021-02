Oroscopo del giorno, lunedì 15 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente cominciata. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 15 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è oramai vicino alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di fare la prima mossa in amore o è meglio procedere con cautela? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 15 Febbraio 2021.

Lunedì 15 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata non comincerà per voi nel migliore dei modi. Un po’ di tensione e di ansia potrebbe spingervi a cambiare repentinamente i vostri piani. Cercate di non farvi prendere dal malumore e di rimanere in ogni caso positivi.

Toro. Le prossime ore saranno per voi estremamente positive. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni, tenetevi pronti. Ancora qualche incertezza in amore, ma non temete, presto riuscirete a rimettervi in carreggiata e a ripartire con più grinta.

Gemelli. La giornata di oggi sarà per voi decisamente significativa. Sono in arrivo importanti novità, perciò tenete gli occhi bene aperti. Via libera anche dal punto di vista lavorativo: approfittatene per presentare senza timore nuove idee e progetti.

Cancro. Un po’ di alti e bassi per voi durante la giornata di oggi. L’ansia da prestazione vi sta mettendo tra le mani qualche gatta da pelare, ma non temete, presto riuscirete a dare il meglio di voi e ad allontanare tutti i pensieri negativi.

Leone. La giornata sarà per voi decisamente luminosa. Cercate però di non procrastinare troppo, potreste pentirvene nei giorni successivi. Via libera comunque sia in amore che sul lavoro, potrete sciogliere le briglie!

Vergine. Le prossime ore potrebbero risultare ai vostri occhi decisamente piatte e noiose. I tempi non sono ancora maturi per lanciarsi a capofitto verso nuove avventure, tutt’altro. È bene infatti procedere con cautela, dimenticandosi totalmente della fretta.

Bilancia. Un nuovo modo di vedere le cose potrebbe illuminare totalmente la vostra giornata. L’energia non vi mancherà e sarete pronti ad affrontare ogni difficoltà. Non badate ai contrattempi, saprete risolverli anche ad occhi chiusi.

Scorpione. Troppo lavoro potrebbe portarvi ad essere più stanchi del dovuto. È tempo di riflettere e di elaborare delle nuove strategie per stare in pace con voi stessi e con gli altri. Non abbiate paura di esprimere la vostra opinione, fatelo senza alcun ripensamento.

Sagittario. Questo sarà per voi un periodo di totale ricupero. È arrivato il momento di prendere in mano le redini della vostra vita. Nuovi progetti e nuove avventure aspettano solo voi, perciò buttatevi senza alcun timore, forza e coraggio!

Capricorno. È arrivato il momento per voi di chiudere definitivamente con il passato e andare avanti. Allontanate la malinconia e il senso di colpa e concentratevi sui vostri obiettivi. Presto arriveranno delle belle soddisfazioni, non temete.

Aquario. La giornata di oggi sarà perfetta per l’amore e per le nuove avventure, dunque premete sul pedale dell’acceleratore senza alcun timore. Prestate però attenzione alle bugie, non vi porteranno da nessuna parte, ricordatelo.

Pesci. Le prossime ore saranno perfette per l’amore e il romanticismo. Non rinunciate al divertimento a causa della timidezza, cercate di uscire dalla vostra comfort zone. Nuovi incontri potrebbero cambiare il vostro modo di vedere le cose.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.