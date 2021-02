Meghan Markle incinta, ufficiale: “Archie sarà fratello maggiore” FOTO

C’è la conferma che riguarda Meghan Markle incinta. La moglie di Harry aspetta un altro figlio. Come si è saputa la notizia.

Meghan Markle incinta ancora una volta. La duchessa del Sussex e suo marito Harry d’Inghilterra aspettano un altro bambino. Si tratta del loro secondogenito, dopo la nascita del piccolo Archie, venuto al mondo il 6 maggio 2019. La notizia relativa a questa seconda gravidanza di Meghan Markle incinta è arrivata a mezzo social da Misan Harriman, fotografo di fiducia dei duchi del Sussex.

Sul suo profilo personale Twitter, l’uomo ha pubblicato uno scatto bellissimo che ritrae la coppia intenta a trascorrere un momento di felicità insieme. Harry e Meghan si trovano nel giardino della loro casa in California, con lei distesa sull’erba, con la testa sulle gambe dell’amato marito. I due, dopo la fuga dal Regno Unito dello scorso anno, con tanto di rinuncia a titoli e privilegi di corte, se n’erano andati prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Di recente hanno traslocato a Santa Barbara.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021