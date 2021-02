Maurizio Costanzo, la terza moglie Marta Flavi: che fine ha fatto oggi?

La terza moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi, ha avuto con il conduttore una relazione breve e tormentata. Ma che fine ha fatto oggi?

Una delle relazioni più brevi e tormentate di Maurizio Costanzo, noto e amato giornalista, autore, regista e conduttore della televisione italiana e dello spettacolo, quella con la bellissima Marta Flavi. Prima di sposarsi con quella che sarebbe stata poi la sua compagna di vita, che gli è tuttora accanto, Maria De Filippi, infatti, Costanzo ha diviso la vita con altre donne, tra cui la conduttrice Flavi. Ma che fine ha fatto oggi la ex di Maurizio?

Maurizio Costanzo, che fine ha fatto l’ex Marta Flavi

La Flavi ha alle spalle una carriera da conduttrice televisiva brillante anche se non quanto quella dell’ex compagno Costanzo. I due si sono amati intensamente per poco più di un anno, anche se la loro storia è stata piuttosto tormentata e discussa. Solo con la regina di Canale 5 Maria De Filippi, infatti, Maurizio sembra aver davvero trovato la donna della sua vita dopo diverse relazioni naufragate.

Marta Flavi ha fatto la sua fortuna come conduttrice soprattutto negli anni ’90, quando inizia la sua carriera in televisione come annunciatrice arrivando a condurre “L’ora dei ragazzi” per ben tre stagioni, presentando il programma, che mandava in onda i cartoni giapponesi più amati dai giovani. La Rai allora la nota e la chiama a condurre altri programmi dedicati ai ragazzi, fino al suo lavoro più importante: “Agenzia Immobiliare”, andato in onda dal 1989 al 1995 su Canale 5.

Gli ultimi lavori della Flavi, che oggi ha 68 anni portati benissimo come dimostrano i numerosi scatti sul suo profilo instagram, risalgono alla stagione televisiva 2009-2010 quando conduce “Unomattina weekend” e una rubrica di posta del cuore sul magazine di gossip “Nuovo“, che cura tuttoggi.