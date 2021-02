Maurizio Costanzo, la breve storia con Simona Izzo: perché si lasciarono

“Era quasi come essere sposati” dice Maurizio Costanzo delle sua relazione con Simona Izzo: qualcosa, però, deve essere andato storto.

Prima di sposarsi con Maria De Filippi (i due ormai sono legati da 25 anni), Maurizio Costanzo ha avuto altre 3 mogli ed una storia durata dal 1983 al 1986. La prima ad essere diventata “mrs. Costanzo” è stata la fotoreporter Lori Sammartino; dopodiché l’uomo si è sposato con la giornalista Flaminia Morandi, con cui ha anche avuto due figli (Camilla e Saverio).

Anche se non si sono sposati, Simona Izzo e Maurizio Costanzo hanno convissuto per tre anni, tanto che l’opinione pubblica del tempo dava le nozze quasi già per scontate. Invece, i due si sono lasciati nel 1986, lasciando posto alla quarta (ma non ultima) moglie, Marta Flavi.

“Io e lui non ci siamo sposati semplicemente perché è mancato il tempo di farlo”

La vita sentimentale di Maurizio Costanzo non è stata delle più semplici: quattro matrimoni, figli, relazioni chiacchierate dal pubblico. Prima di riuscire ad incontrare la sua compagna per la vita, Maria De Filippi (i due sono stati sposati per 25 anni, festeggiando nel 2020 le nozze d’argento) Costanzo ha sicuramente dovuto cercare a lungo.

Una delle relazioni che hanno creato più curiosità è stata sicuramente quella con Simona Izzo: nonostante lei ed il famoso conduttore non si siano mai sposati, l’uomo ha sempre dichiarato che vivevano come se lo fossero. La loro storia, però, è durata solo tre anni (dal 1983 al 1986).

Entrambi si sono sempre rifiutati di dire il perchè della fine della loro relazione: dopo soli tre anni (molto prima che Costanzo incontrasse la qua quarta moglie, Marta Flavi) i due si sono improvvisamente lasciati. Il pubblico aveva ipotizzato un terribile litigio che non è mai stato confermato dai due.