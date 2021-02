Sono ormai 25 anni che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme. Ma chi è Lori Sammartino, la prima moglie del conduttore?

Molti sanno che Maurizio Costanzo si è sposato ben 4 volte. La prima “mrs. Costanzo” è stata proprio Lori Sammartino nel 1963; in seguito Costanzo si è sposato con la giornalista Flaminia Morandi (i due hanno avuto due figli, Camilla e Saverio). Nel 1983 è arrivata Simona Izzo, che ha convissuto con Costanzo per tre anni; poi Marta Flavi, nel 1989.

Il colpo di fortuna pare che Maurizio Costanzo lo abbia avuto nel 1995, quando ha sposato Maria De Filippi. Pare che il giorno del suo matrimonio l’uomo abbia annunciato: “stavolta mi fermo qui” (e così è stato).

La prima moglie

Si parla poco delle mogli di Maurizio Costanzo, e ancora meno della prima: Lori Sammartino. Nonostante i due ormai siano separati da anni, Costanzo ha sempre avuto parole affettuose per la sua prima ex-moglie. Il matrimonio all’epoca creò un certo scandalo: i due si sono sposati quando lei aveva 39 anni e lui 25. Anche se entrambi affermarono che la differenza non si sentiva affatto, quei 14 anni hanno scosso l’opinione pubblica.

Lori Sammartino era una fotoreporter, ma della sua vita prima e dopo aver conosciuto l’ex-marito Maurizio Costanzo si sa davvero poco. La donna ha pubblicato un libro, “La domenica degli italiani”, in cui ha racchiuso una serie di fotografie raffiguranti la vita privata delle famiglie in Italia. Nell’introduzione, Ennio Flaiano descrive così il libro: “le fotografie raccolte in questo volume hanno il dono dei momenti felici fissati con la disinvoltura dei giovani avidi di memoria e amanti di una vita che si esaurisce davanti ai loro occhi nello stesso attimo in cui si realizza”. Lori Sammartino è tristemente venuta a mancare pochi anni fa.