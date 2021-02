Laura Pausini zittisce la D’Eusanio su instagram | Il post

By

Laura Pausini non è stata di certo zitta di fronte alle dure parole di Alda D’Eusanio, esplusa dal GF VIP, e l’ha messa a tacere con un post.

Tutti contro Alda D’Eusanio dopo le gravissime dichiarazioni e accuse sentenziate dalla Casa del Grande Fratello VIP, da cui è stata, infatti, esplusa, dopo aver tirato troppo la corda. Particolarmente velenose le parole contro la cantante Laura Pausini. La D’Eusanio ha infatti detto che, a suo dire, il compagno della cantante, Paolo Carta, la picchierebbe. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera” – aveva detto – “Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte.” Un fatto molto grave che non è piaciuto alla produzione del GF VIP, a Laura Pausini e nemmeno ai suoi avvocati.

Laura Pausini mette a tacere Alda D’Eusanio

Dopo le accuse gravissime, infatti, la Pausini ha denunciato Alda D’Eusanio, specificando le ragione con un post su Facebook. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva.” – scrivono lei e i suoi avvocati – “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne.”

Ma proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, Laura e Paolo hanno voluto pubblicare una tenera foto piena di amore e dolcezza sui profili instagram. Molti utenti, come dimostrano diversi commenti sotto la foto, hanno visto questo post come una risposta alle accuse della D’Eusanio. “Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi ” – scrive Laura – “vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il primo giorno. Buon San Valentino.”

Un modo elegante di risposte ad accuse davvero gravi ed infamanti che sono infatti costate alla D’Eusanio l’espulsione dalla Casa del GF.