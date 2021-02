Iconize e Tommaso Zorzi insieme su instagram: che sta succedendo?

Tommaso Zorzi e Iconize in uno scatto insieme su instagram che non piacerà all’influencer, chiuso nella Casa del GF VIP. Che sta succedendo?

Iconize non riesce proprio a farne una giusta! Dopo la finta aggressione a sfondo omofobo che Marco Ferrero, in arte Iconize, 29 anni, aveva inventato di sana pianta perdendo del tutto credibilità, aveva cercato in tutti i modi di metterci una pezza, scusandosi rieptutamente e cercando di riallacciare i rapporti. Non è chiaro quanto ci stia riuscendo, dato che sembra non riesca a combinarne una giusta, soprattutto con persone con cui una volta aveva buoni rapporti. Prima Elettra Lamborghini che oscura il suo volto nel programma che conduce su Discovery, ora Tommaso Zorzi, che potrebbe non gradire una foto postata sui social dall’influencer…

Iconize e la foto con Tommaso Zorzi su instagram

Nella giornata di oggi, 14 febbraio e quindi festa degli innamorati, Iconize ha pensato bene di fare un tuffo nel passato e postare una foto insieme a Tommaso Zorzi, suo ex ragazzo e attualmente concorrente del Grande Fratello VIP 2021. La foto, repentinamente rimossa dal profilo dopo pochi minuti che era online, è piuttosto nota: Tommaso e Marco si baciano di fronte ad uno sfondo arcobaleno, simbolo della comunità Lgbtq+.

Tommaso Zorzi aveva giusto poco tempo fa parlato di questo vizio di Ferrero di repostare periodicamente la stessa foto, proprio quella pubblicata oggi, nonostante si fossero lasciati ormai da tempo. “Parla male di me in giro.” – aveva raccontato Zorzi – “mi scrive e mi chiama senza mai ricevere risposta. Ogni tot, da quando ci siamo mollati, riposta una foto di noi che ci baciamo. Giusto per alimentare il chiacchiericcio.”

Nel tentativo disperato di Iconize di riallacciare i rapporti e risanare quello che è stato rovinato, pare che l’influencer faccia solo passi falsi che non migliorano di certo la sua credibilità e la sua immagine pubblica.