Erika Siffredi, chi è la moglie di Cala Cimenti: la loro storia, il tragico finale. L’alpinista avrebbe compiuto oggi 46 anni. Scopriamo di più sul rapporto con colei che è stata al suo fianco fino al giorno della sua morte.





Erika era sposata con lo sportivo da due anni. Anche lei alpinista, i due erano legati dalla grande passione che ha portato alla tragica scomparsa di Cimenti pochi giorni fa. Nel più profondo dolore è oggi la donna, che piange la morte del suo compagno di vita.

Erika Siffredi, chi è la moglie di Cala Cimenti: scopriamo di più sul loro rapporto e il tragico finale che ha interrotto la loro storia

Piange oggi la tragica scomparsa del suo compagno di vita, Erika Siffredi. Cala Cimenti ha perso infatti la vita, travolto da una valanga a Sestriere, durante una escursione con un amico, lo scorso 8 di febbraio. Carlarberto, questo il suo nome all’anagrafe, stava procedendo verso la cima del Bosco, su di una vetta che sovrasta la valle Argentera, nel comune di Sauze di Cesana. A perdere la vita, assieme a lui, anche l’amico Patrick Negro, 50 anni.

Erika e Cala condividevano le stesse passioni, quella per la montagna e per le scalate. Tanto che la proposta di matrimonio, che nel 2018 Cala Cimenti fece alla sua futura moglie, avvenne proprio in alta quota. In una intervista al Corriere della Sera, la donna raccontò infatti che i due si trovano allora in Nepal, sulla vetta del Passo Renjo. Di fronte ad uno spettacolo incredibile, Cala si inginocchiò e disse: “Per i passi che ci sono stati e per quelli che ci saranno, al cospetto delle montagne più alte del mondo, ti chiedo… vuoi sposarmi?”. Lasciando senz’altro senza parole Erika.

Questo pomeriggio Erika sarà ospite della trasmissione in onda su Rai 1 Da noi… A ruota libera, condotta da Francesca Fialdini e parlerà del grande legame e del profondo affetto che la legava al marito tragicamente scomparso.