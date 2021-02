Domenica Live, commozione in studio per Barbara e Matilde Brandi

Un momento di empatia e commozione per Barbara D’Urso e Matilde Brandi negli studi di Domenica Live. Le donne hanno confessato un passato doloroso…

Un momento di solidarietà ed empatia nello studio di Domenica Live, lo show domenicale di Barbara D’Urso, durante la puntata di oggi 14 febbraio, tra la conduttrice e una ospite, Matilde Brandi. L’ex gieffina, infatti, è stata invitata in studio per raccontare della sua ultima naufragata relazione, con il padre delle sue due figlie, Marco Costantini. C’è stato un momento di commozione tra le due quando anche Barbara si è aperta su un momento doloroso del suo passato…

Domenica Live, anche la D’Urso confessa un amore finito

La Brandi ha confessato di essere ancora molto ferita dalla fine della relazione con Marco, con cui ha avuto due figlie Sofia e Aurora, soprattutto per il modo in cui lui l’ha lasciata. Dopo 17 anni di relazione, infatti, lui l’ha piantata in asso con un messaggio: “17 anni, un grande amore, lo sarà per sempre; è come vivere un piccolo lutto, lo sto metabolizzando, è passato qualche mese.” Una rottura molto dura e difficile da superare per la Brandi, che ne soffre tuttora, come ha raccontato proprio a Barbara.

Le parole della Brandi, che ha comunque tenuto a precisare che Marco è comunque un bravo padre per le sue figlie, hanno colpito nel profondo la padrona di casa, Barbara D’Urso che ha voluto confessare di un momento doloroso del suo passato, spiazzando tutti. “Anche io l’ho vissuto come un lutto. ” – ha raccontato la D’Urso in un momento di solidarietà femminile e un po’ materna – “Perché una separazione la vivi come un fallimento familiare, ti fai mille colpe. ‘Ora i miei figli cresceranno senza un padre’ pensi… Anche io sono dimagrita tanti chili, ma l’importante è che i figli siano sereni. Credimi, sono più vecchia di te e ci sono già passata.“

Un momento molto commovente nello studio di Canale 5, proprio nel giorno degli innamorati, in cui Matilde ha raccontato, tra le lacrime, di starne uscendo piano piano.