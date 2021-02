Conosciamo meglio la storia di Marilù Tolo, attrice romana, che ha avuto in passato una breve relazione amorosa con Dario Argento: ecco chi è

Marilù Tolo, nome d’arte di Maria Lucia Tolo, è nata a Roma il 16 gennaio 1944. Ha iniziato a lavorare fin da quindicenne come modella per lo stilista Emilio Schuberth e poi ha sfilato anche per Valentino, che si innamora dell’attrice, ma il suo amore non è ricambiato. Successivamente da giovanissima è diventata valletta di Mario Riva per il Musichiere, a fianco di Brunella Tocci. Poi è arrivato il debutto nel 1960 al cinema in Urlatori alla sbarra all’età di 16 anni. Bellezza fuori dal comune dal portamento elegante, è stata sempre molto richiesta sui set: soltanto negli anni Sessanta ha girato ben trenta film. Ha partecipato anche in pellicole d’autore come Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica e Sogni e bisogni di Sergio Citti. Inoltre, è stata protagonista con Luchino Visconti e Jean-Luc Godard. Il cantante Serge Gainsbourg le ha dedicato la canzone Marilu.

Leggi anche –> Dario Argento, chi è: carriera, vita privata e curiosità del maestro dell’horror

Leggi anche –> Asia Argento, il padre Dario: “La sua esclusione da X-Factor ridicola”

Dario Argento, tutte le curiosità su Marilù Tolo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel 1973 durante il set del film Le cinque giornate ha una breve ed intensa relazione d’amore con il regista italiano Dario Argento. Dopo due anni conosce il produttore cinematografico Robert Velin e vola insieme a lui negli Stati Uniti per prendere parte a produzioni americane prima di fare il suo ritorno in Italia. Si lega sentimentalmente per diversi anni con il principe Alfonso di Borbone Dampierre. Infine, l’attrice ha sposato un magnate messicano, con la sua famiglia che è proprietaria del colosso televisivo Televisa. Infine, si è ritirata a vita privata dicendo addio alla sua carriera al cinema.