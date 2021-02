Dario Argento, chi era la madre Elda Luxardo: famosa fotografa brasiliana

Conosciamo meglio la storia della madre di Dario Argento, Elda Luxardo, celebre fotografa di origine brasiliana: ecco chi era

Elda Luxardo è stata la madre di Dario Argento e moglie di Salvatore. Fotografa celebre negli anni Quaranta di origine brasiliana. La sua famiglia era originaria di Santa Margherita Ligure, ma suo padre Alfredo fu costretto ad emigrare in Brasile nel 1900 per scarsi guadagni visto che gestiva un piccolo studio fotografico a Pisa. Ormai già abbastanza matura torna in Italia nuovamente tra il 1928 e il 1932 insieme ai suoi fratelli Elio ed Aurora. A Roma lo stesso uomo subito apre lo studio fotografico iniziando a lavorare per Sem Bosch, fotografo di Casa Reale.

Leggi anche –> Dario Argento, chi è: carriera, vita privata e curiosità del maestro dell’horror

Leggi anche –> Asia Argento, il padre Dario: “La sua esclusione da X-Factor ridicola”

Dario Argento, curiosità su Elda Luxardo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente il fratello inizia a dirigere diverse pellicole, tra cui un film con protagonista Luisa Ferida. Nel frattempo Luxardo diventa fotografo sfondando nel mondo dell’aristocrazia, dell’alta borghesia e della cultura. Elda così si appresta a lavorare nel suo studio per quanto riguarda il ritocco. Viste le frequentazioni del fratello nel mondo del cinema, la donna si innamora Salvatore Argento che diventa ben presto suo marito: inoltre è stata madre di tre figli Dario, Claudio e Floriana.