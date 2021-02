Claudio Villa, chi era la prima moglie Miranda Bonansea: la loro storia. Scopriamo di più sul conto dell’attrice e doppiatrice e sul rapporto sentimentale che l’ha legata al cantante romano.





Classe 1926, Miranda fin da piccolissima avviò la sua carriera professionale nel mondo cinematografico e in quello radiofonico, per passare poi anche al settore del doppiaggio. Ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera.

Claudio Villa, chi era la prima moglie Miranda Bonansea: tutto quello che c’è da sapere sul suo conto

Miranda Bonansea nacque in provincia di Cuneo, precisamente a Mondovì, nel 1926. Suo padre Piero era fotografo della Real Casa Savoia. Miranda cresce a Roma, assieme alla famiglia dello zio Guido Garavaglia, amministratore di compagnie teatrali. A soli 8 anni, nel 1934 quindi, Miranda fa il suo esordio nel mondo del cinema, recitando nel film La cieca di Sorrento, diretto da Nunzio Malasomma.

La carriera professionale di Miranda si snoda nel mondo del cinema italiano degli anni Trenta. Nel 1937 prende parte al film diretto da Gero Zambuto Fermo con le mani!, dove viene vestita e pettinata esattamente come la Temple e prende da quel giorno il soprannome di Shirley Temple italiana. Più avanti, presterà la voce, come doppiatrice, proprio all’attrice americana.

Miranda ha preso inoltre parte a programmi radiofonici dell’EIAR fino agli anni Sessanta, lavorando anche in teatro. E’ stata inoltre la doppiatrice di attrici come Marilyn Monroe, Judy Garland ne Il mago di Oz, June Allyson, Jane Powell, Jean Simmons e Betty White in Beautiful.

Miranda Bonansea è stata sposata con Villa dal 1952 al 1962. Dal loro amore è nato il figlio Mauro. Miranda si è spenta due anni fa, il 10 febbraio del 2019, a Roma. L’attrice e doppiatrice aveva 92 anni.