C’è posta per te, madre disperata per la figlia: ma lei è irremovibile

C’è posta per non smette mai di fare emozionare. Questa volta, la storia di un litigio ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cos’è successo.

Le due protagoniste dell’episodio sono Giovanna e Mariarosa. La prima non vede la seconda da ben sei anni.

Le strade di madre e figlia si sono separata dopo un litigio con i consuoceri. Una brutta vicenda che le ha toccate nel profondo. Scopriamo che cosa è successo.

C’è posta per te: ecco perché Giovanna e Mariarosa non si parlano da sei anni

La separazione tra le due donne dura da talmente tanto tempo che Giovanna sa di essere diventata nonna, ma non ha ancora potuto vedere la nipote. La vita di Giovanna non è mai stata semplice: problemi fisici, piscologici l’hanno accompagnata per gran parte della sua vita.

A questi si devono aggiungere anche quelli economici che causeranno lo sfratto dalla sua abitazione. Giovanna aveva chiesto aiuto ai genitori di Stefano, il fidanzato della figlia. I consuoceri riescono a trovare un appartamento, ma questo è troppo lontano per permetterle di raggiungere il suo ufficio. In più, è anche piccolo e non avrebbe mai potuto contenere i mobili della donna.

Sono proprio queste condizioni che la spingono a cercare un altro appartamento, rifiutando l’aiuto dei consuoceri. E’ proprio questo gesto che viene preso come un affronto, soprattutto da Stefano.

Una storia che non sembra neanche vera e che lascia il pubblico incredulo. L’unico desiderio di Giovanna è di poter riabbracciare la figlia e la nipote. Nonostante la coppia decida di aprire la busta, Stefano non sembra essere disposto a perdonare la suocera. L’uomo la descrive come un’egoista e sembra non voler superare la storia dell’appartamento. “Mi sembra che il veto più grande sia quello dei tuoi suoceri”, commenta la De Filippi. Nonostante le parole di Giovanna, la coppia non sembra intenzionata a cambiare idea.