Benedetta Rossi, sorpresa per San Valentino: lei e Marco irriconoscibili

San Valentino di grandi emozioni per Benedetta Rossi, la cuoca più amata d’Italia: una bellissima immagine condivisa sui social riporta lei e suo marito Marco a molti anni fa.

Se Benedetta Rossi, da emerita sconosciuta quel era, è riuscita a diventare una delle personalità più influenti sui social in Italia (e non solo), è anche e soprattutto perché è sempre rimasta coi piedi per terra. Al netto del suo successo come influencer “alimentare”, resta in cuor suo la ragazza – oggi donna – di provincia, ancorata a valori sani e innamorata dei luoghi e delle persone che l’hanno vista crescere. A partire ovviamente dalla sua dolce metà, Marco, cui ha appena dedicato un romanticissimo omaggio su Instagram.

Lo scatto amarcord di Benedetta Rossi

“Sono passati più di 23 anni da quando abbiamo scattato questa foto – scrive Benedetta Rossi nel suo ultimo post su Instagram -. Era il nostro primo viaggio zaino in spalla nel Novembre 1997 e stavamo insieme da solo tre mesi”.

In effetti, sembrano due studentelli mai usciti di casa fino a quel momento. “Eravamo giovani, magri, e molto innamorati… – continua l’ormai celeberrima foodblogger – adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati. Buon San Valentino a tutti ❤️”.

Anche stavolta Benedetta Rossi ha saputo conquistare la stima e l’affetto del suo pubblico virtuale. “Io la vedo così: più passano gli anni e ci si ama ancora e più è amore con la A maiuscola 😍❤️❤️❤️”, chiosa un follower. E un altro gli fa eco: “Ragazzi siete un bellissimo esempio!! 👏❤️ Buon San Valentino, viva l’amore in ogni sua sfumatura e forma❤️”. Un altro ancora: “L’importante è l’amore. Ci si accetta anche con qualche kg in più. ❤️❤️”. E così via, di complimento in compimento. Mille di queste ricette…

