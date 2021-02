Asia Argento, la verità sul rapporto con Fabrizio Corona: cosa c’è sotto

Asia Argento e Fabrizio Corona sono nell’occhio del ciclone. Da giorni si parla di loro e del loro riavvicinamento. Ecco cosa c’è da sapere.

Non è la prima volta che vediamo questi due insieme. La Argento e Corona si erano già frequentanti in passato.

il riavvicinamento tra queste due vecchie fiamme non è di certo passato inosservato e ha suscita grande agitazione nel web. Corona ha parlato del loro riavvicinamento durante un’intervista a Novella 2000. Ecco cos’ha detto.

Asia Argento e Fabrizio Corona: ecco tutto quello che c’è da sapere

Due persone molto forti ma allo stesso tempo molto diverse. Corona è famoso per trovarsi sempre al centro dell’attenzione, mentre la Argento preferisce essere più discreta. E’ questo aspetto che in passato li aveva fatti allontanare. La Argento aveva infatti deciso di allontanarsi dalla personalità turbolenta di Corona.

I due si erano poi rivisti, ma la svolta è arrivata dopo l’uscita dell’autobiografia dell’attrice. A fine gennaio era apparsa una delle prime foto che li ritraeva insieme. Nell’immagine sono sembrati subito molto affiati e questo ha fatto molto insospettire il web.

Tra i due però ci sarebbe solo un’amicizia. E’ così che Corona ha descritto il rapporto tra loro. “Ci siamo ritrovati. Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari ma lei ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me”.

Senza dubbio i due stanno bene insieme, ma non ci sarebbero “progetti precisi” al momento. “A 50 ani o poco meno non puoi pensare di ricrearti una vita“, ha detto Corona. Al momento sembra essere questa la relazione che lega i due. Lia Del Grosso non si è pronunciata riguardo alla situazione. Le e Corona avevano in programma di sposarsi