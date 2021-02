Alfredo Casella, chi era il bisnonno di Asia Argento: famoso compositore e direttore d’orchestra italiano, raccontiamo la sua vita.

Alfredo Casella, famosissimo bisnonno di Asia Argento, è stato un celebre compositore, pianista e direttore d’orchestra torinese. Nato a Torino nel 1883, è morto a Roma nel 1947 e venne sepolto nel cimitero del Verano di Roma.

Alfredo Casella: carriera musicale

Alfredo Casella ha iniziato a studiare pianoforte quando era piccolissimo, con il sostegno dei genitori e soprattutto della madre, anche lei pianista. A soli 13 anni è stato ammesso al conservatorio di Parigi, dove ha proseguito gli studi con insegnanti di altissimo livello. Dopo due anni di studio al conservatorio francese, però, decise di proseguire da autodidatta.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Asia Argento parla della mamma scomparsa: “Mi manca e tremo”

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Nel 1908 esordì come direttore d’orchestra a Monte Carlo. Tornò in Italia durante la prima guerra mondiale, per insegnare pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nel 1917 fondò la Società Nazionale di Musica, con l’obbiettivo di promuovere la musica contemporanea nel panorama musicale nazionale. Nel 1930 si unì ad Arturo Bonucci, al violoncello, e Alberto Poltronieri, al violino, fondando il Trio Italiano, con cui ottenne una grandissima notorietà in tutto il mondo.