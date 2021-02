Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano, guerra anche a Bettarini

Gli ultimi rumors sono sicuri: “Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano e Stefano Bettarini e loro promettono rivelazioni importanti”.

Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano. La notizia arriva da gossipetv e proverrebbe da persone molto vicine al pizzaiolo siciliano, che nel tempo è entrato nell’imprenditoria aprendo alcuni ristoranti. Lui ha preso parte al Grande Fratello Vip un anno fa, uscendo però per squalifica dopo dei commenti sessisti nei confronti di Elisa De Panicis.

Oltre a Salvo, anche Stefano Bettarini avrebbe ricevuto una citazione in tribunale da parte del direttore di ‘Chi’, che è anche presentatore del Grande Fratello Vip. Sempre queste fonti vicine a Veneziano fanno sapere che “verrà scoperchiato un vaso di pandora sul conto di Signorini. Conosceremo eventi sul giornalista che lasceranno tutti a bocca aperta”. Inoltre ci sarebbe un accordo con altri gieffini per fare fronte comune nel rivelare i presunti scheletri negli armadi che il buon Alfonso nasconderebbe.

Alfonso Signorini querela Salvo Veneziano, anche Bettarini riceve una citazione

Inoltre, la solita fonte specifica come “Salvo Veneziano non ha assolutamente problemi per Mediaset. L’azienda è una famiglia per lui”. I problemi ci sono soltanto con Signorini. Che querela Salvo Veneziano a seguito degli scontri a distanza sorti poi nei mesi successivi. Sia il gieffino che Stefano Bettarini (espulso dopo due giorni per avere esclamato una bestemmia nell’edizione del GF Vip 2020/2021, n.d.r.) hanno accusato il conduttore e la produzione del reality show.

Questi avrebbero usato due pesi e due misure nei loro confronti, dimostrandosi invece più permissivi con altri concorrenti in situazioni analoghe. In virtù di ciò, Alfonso Signorini aveva fatto da bersaglio di queste loro accuse ma ora avrebbe scelto di reagire, lamentando una diffamazione ai suoi danni. Le parti in causa sarebbero pronte a darsi battaglia in aula di tribunale.