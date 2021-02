Alberto Matano, un regalo speciale ad una conduttrice della Rai

Alberto Matano ha lascito tutti senza parole per il suo gesto. Scopriamo insieme che cosa ha fatto e chi ha ricevuto il regalo.

Il giornalista del TG1 nonché conduttore de La vita in diretta ha lasciato tutti a bocca aperta. Tutti sono stati toccati dal suo gesto, ma colei che ha ricevuto la sorpresa è stata senza dubbio piacevolmente colpita.

E’ stato lo stesso Alberto Matano a pubblicare su Istagram il video della sorpresa fatta a Mara Venier. Questo gesto va a ribadire ancora una volta lo stretto rapporto che c’è tra loro. Vediamo cosa ha fatto Matano.

Alberto Matano: la sorpresa a Mara Venier

E’ risaputo che Matano e Mara Venier siano amici di vecchia data. In più, il conduttore è spesso ospite a Domenica In, ma ricordiamoci che è avvenuto anche il contrario. In passato abbiamo visto la Venier essere ospite a La vita in diretta. Aspettando il consueto appuntamento di Domenica In, la padrona di casa ha ricevuto un bellissimo mazzo di rose.

Il mittente è ovviamente Matano che ha commentato il tutto dicendo “I love Mara“. Nonostante la Venier stia indossando la mascherina, si percepisce benissimo il suo sorriso. La conduttrice è apparsa davvero felice di ricevere questa sorpresa. Il gesto ha avuto grande successo anche tra i fan che sono molto contenti dell’amicizia tra i due.

Questa sorpresa è stato un bell’intermezzo, più tardi la Venier prenderà di nuovo le redini di Domenica In, mentre rivedremo Matano da lunedì con La vita in diretta. Sempre Mara Venier avrebbe dovuto interrompere il programma dell’amico per portare sul piccolo schermo lo Zecchino d’oro che però è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria.