Veronica Pivetti, la gravissima depressione durata 6 anni: la confessione

Veronica Pivetti ha sempre svelato di aver superato alla grande la depressione che è durata ben sei anni: tutta la verità

Veronica Pivetti è stata protagonista con Amore Criminale su Rai3, ma nello scorso anno si è confessata a Domenica In da Mara Venier svelando anche di aver superato alla grande un brutto periodo della sua vita: “Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. Era un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio”. Poi ha aggiunto: “La depressione colpisce tante persone, ma viene sempre sottovalutata. Statemi a sentire, se ne può uscire”. Inoltre, ha sempre rivelato che si tratta di una vera e propria malattia: “La cosa più sbagliata è avere vergogna di ciò. Siamo tutti imperfetti, non dobbiamo avere paura. Ttutti possiamo attraversare un momento di grande difficoltà. Io in quel momento ero in una grande difficoltà”.

Leggi anche –> Veronica Pivetti omosessuale, la dura replica dell’attrice: è furiosa

Leggi anche –> Irene Pivetti chi è: età, carriera e vita privata della politica italiana

Veronica Pivetti, tutta la verità sulla depressione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la Pivetti è entrata nel dettaglio del suo racconto: “La depressione non è uno stato d’animo, è una malattia e va curata. Bisogna prendere le medicine, andare dallo psichiatra se necessario. Io ho fatto tutte queste cose”. Infine, ha rivelato: “Preparatevi, da molte persone non verrete capiti. Il depresso è considerato una persona molto pesante, bisogna avere persone che ti vogliano molto bene e che ti sopportino così. E non è facile. Il passo determinante è decidere di farsi aiutare”.