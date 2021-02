Verissimo: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi sabato 13 febbraio

Ancora una puntata di Verissimo da non perdere. Oggi, sabato 13 febbraio 2021, altri ospiti eccellenti da Silvia Toffanin: ecco chi sono

Ancora un appuntamento oggi, sabato 13 febbraio 2021, con una nuova puntata di Verissimo in onda alle 16 su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin. Si racconterà Francesca Sofia Novello così come Melissa Satta, che ha compiuto pochi giorni fa 35 anni. E così svelerà le ultime novità dopo l’addio definitivo al centrocampista del Monza Kevin Prince Boateng. Diverso tempo fa sempre a Verissimo la showgirl aveva svelato: “Stiamo insieme da tanti anni. Abbiamo vissuto insieme trasferimenti, traslochi, un figlio: tante cose per essere comunque giovani, serviva un momento di distacco per mettere le idee in chiaro. Adesso siamo riusciti a trovare una quadra”. Ora la situazione è cambiata per sempre.

Verissimo: gli altri ospiti di sabato 13 febbraio

Successivamente toccherà a Francesco Sarcina, che presenterà a Verissimo la sua autobiografia intitolata Nel mezzo, in cui racconta per la prima volta la sua vita, fatta di luci ombre. Poi ci sarà a Verissimo anche Jo Squillo che racconterà tutta la sua carriera parlando anche degli esordi. In studio arriverà anche Elena Santarelli, che ha dovuto superare insieme al marito Corradi, il brutto male diagnosticato al figlio come aveva svelato sul suo profilo Instagram: “Pochi giorni fa Giacomo ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia. La strada è ancora lunga e fatta di tanti controlli ma oggi io, Bernardo e Greta ci godiamo e condividiamo con voi che ci siete stati sempre vicini il sorriso di Giacomo che finalmente si riaffaccia completamente alla vita”.