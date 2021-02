Spezia – Milan Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Milan è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Stabilite le due finaliste della Coppa Italia, ovvero Juventus e Atalanta, uscite vincenti dalla doppia sfida contro Inter e Napoli, torna il campionato di Serie A TIM. Le due milanesi, Milan e Inter, sono sempre ai primi due posti, mentre la Juventus campione d’Italia è ora la prima delle inseguitrici.

Ieri il primo anticipo della terza di ritorno con il pareggio tra Bologna e Benevento, oggi alle 15 sono scese in campo Torino e Genoa, con un pareggio a porte inviolate, alle 18 invece il momento del match clou tra Napoli e Juventus, infine alle 20.45 la capolista Milan va a fare visita alla matricola Spezia. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Spezia – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Alberto Picco di La Spezia è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Appena due i precedenti tra queste due squadre, Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre, e in entrambi i casi è stata netta la vittoria del Milan che ha realizzato tre gol a partita. Stando insomma alle statistiche, si tratta di un match che non dovrebbe avere storia, ma attenzione allo Spezia: la matricola di questa Serie A si sta davvero ben comportando finora.

Spezia e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Pioli stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Maggiore, M. Ricci, Leo Sena; Verde, Agudelo, Gyasi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.