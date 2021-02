Renato Brunetta, chi è la moglie Tommasa Giovannoni: la loro storia

Dietro al nuovo ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta c’è la moglie Tommasa Giovannoni, scopriamo chi è.

Mario Draghi ha deciso di affidare il Ministero della Pubblica Amministrazione a Renato Brunetta, l’economista di Forza Italia che ha guidato lo stesso Dicastero nell’ultimo governo Berlusconi, dal 2008 al 2011. Il deputato di Forza Italia, dunque, torna a capo di quel ministero che lo ha visto protagonista di una riforma dell’impiego pubblico che al tempo fece molto discutere. La sua idea era quella di migliorare il lavoro all’interno dell’amministrazione pubblica, cancellando l’intoccabilità che per anni aveva contraddistinto quei posti di lavoro.

A suo avviso il principale problema del Pubblico era la presenza di personale che non si applicava. Motivo per cui il ministro ha inserito premi ai dipendenti meritevoli, maggiori responsabilità di controllo per i dirigenti e punizioni per chi invece non adempiva ai propri compiti, fino al licenziamento. Brunetta è stato inoltre un fautore del passaggio alla digitalizzazione. Proprio al termine di quell’esperienza, Renato ha deciso di sposarsi con la sua fidanzata di lungo corso Tommasa “Titti” Giovannoni.

Chi è Tommasa Giovannoni, moglie di Renato Brunetta

A raccontare com’è nata la loro storia d’amore è stata la stessa Titti in un’intervista di qualche tempo fa. Il loro primo incontro è avvenuto in un vivaio. Entrambi, infatti, possiedono una forte passione per il giardinaggio ed è stato parlando dell’amore in comune per questo hobby che hanno stretto amicizia istantaneamente. Quel giorno Tommasa Giovannoni gli offrì un passaggio e quel tragitto in macchina è bastato a Brunetta per conquistarla con la sua ironia e la sua parlantina.

All’epoca la donna non aveva idea di chi fosse Renato e di cosa si occupasse. Nata nel 1963 a Roma, Tommasa è un’arredatrice d’interni e in questi anni non ha mai dato segno di volersi interessare all’attività politica del marito. Il matrimonio, come detto, è avvenuto nel 2011: la coppia si è sposata a Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Oggi vivono in una splendida casa sull’Ardeatina.

