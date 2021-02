Oroscopo del giorno, domenica 14 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo oramai giunti alla fine della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 14 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio sta proseguendo senza intoppi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 14 Febbraio 2021.

Domenica 14 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La Luna sarà oggi nel vostro segno e vi regalerà una giornata carica di passione. Dimenticatevi il pedale del freno e lanciatevi senza alcun timore. È arrivato anche per voi il momento di divertirsi e di staccare la spina per un po’.

Toro. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di affrontare le cose con estrema leggerezza. Non lasciatevi coinvolgere in polemiche e discussioni e scegliete la via della diplomazia. Non ve ne pentirete.

Gemelli. La giornata si prospetta per voi decisamente accattivante. Buone notizie per quel che riguarda l’amore: è arrivato infatti il momento di lasciarsi andare e muovere i primi passi. Non temete, andrà tutto per il meglio, le stelle sono dalla vostra parte.

Cancro. Le prossime ore saranno per voi estremamente piacevoli se riuscirete ad accantonare ogni pensiero negativo. Non è il momento adatto per darla vinta alla malinconia, dunque cacciatela dalla vostra mente e dedicatevi ai vostri hobby.

Leone. Si respirerà aria di novità durante la giornata di oggi, non fatevi cogliere impreparati. I prossimi giorni saranno illuminati da un nuovo incontro, perciò tenete gli occhi bene aperti. Attenzione alle vostre uscite, cercate di non spendere troppi soldi.

Vergine. La giornata partirà un po’ sottotono. Verso sera la Luna uscirà però dalla sua opposizione, regalandovi attimi di respiro. In amore occorrerà procedere con cautela: non sempre buttarsi a capofitto è la scelta giusta.

Bilancia. Sarà necessario procedere con estrema cautela durante la giornata di oggi. Sono in arrivo alcune turbolenze e la Luna non sarà dalla vostra parte. Cercate di portare pazienza e di non lasciarvi prendere dal malumore.

Scorpione. Durante la giornata di oggi fareste bene a prendere un po’ di respiro. L’ultimo periodo è stato decisamente complicato per voi, e avete bisogno di riposare un po’. Assecondate i vostri bisogni senza alcun rimorso, vi farà bene.

Sagittario. È tempo di romanticismo per voi, dunque rimboccatevi le maniche e gettatevi a capofitto verso nuove avventure. I tempi sono maturi per gli affari e le scommesse, dunque abbiate fiducia in voi e nel vostro infallibile istinto.

Capricorno. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ sottotono. Cercate di non darla vinta alla tensione e all’agitazione, potrebbero gettarvi nello sconforto. Restare al fianco dei propri cari è senza dubbio la soluzione migliore.

Aquario. Durante la giornata di oggi avvertirete un forte bisogno di evadere. Non è però ancora arrivato il momento di lasciarsi andare. È necessario infatti stringere i denti ancora per un po’ e proseguire senza distrazioni verso i propri obiettivi.

Pesci. La giornata di oggi verterà interamente intorno alla riflessione. Potreste infatti essere fermi a un bivio, incapaci di scegliere quale strada imboccare. Fidatevi del vostro cuore e del vostro istinto, sapranno consigliarvi al meglio.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.