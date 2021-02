Napoli – Juventus Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match clou tra Napoli e Juventus è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Stabilite le due finaliste della Coppa Italia, ovvero Juventus e Atalanta, uscite vincenti dalla doppia sfida contro Inter e Napoli, torna il campionato di Serie A TIM. Le due milanesi, Milan e Inter, sono sempre ai primi due posti, mentre la Juventus campione d’Italia è ora la prima delle inseguitrici.

Ieri il primo anticipo della terza di ritorno con il pareggio tra Bologna e Benevento, oggi alle 15 sono scese in campo Torino e Genoa, mentre alle 18 è la volta del match clou tra Napoli e Juventus, divise da cinque punti, ma con situazioni differenti. La panchina di Gattuso è infatti in bilico, Pirlo sta raccogliendo invece dei buoni risultati.

Precedenti di Napoli – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra i padroni di casa e gli ospiti della Juventus campione d’Italia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Quella di oggi è una partita speciale tra queste due squadre, che negli ultimi anni hanno avuto una rivalità molto particolare. Si tratta infatti del match numero 75 ed è il primo che si gioca a Napoli dalla morte di Maradona, che si ricorderà fece all’epoca dei bianconeri uno dei bersagli principali. I precedenti parlano Napoli, anche se di pochissimo: 24 le vittorie dei partenopei e 23 quelle della Juve, sono 27 invece i pareggi.

Napoli e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Pirlo hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le possibili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, L. Insigne, Lozano; Osimhen.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.