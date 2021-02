Ministro Roberto Speranza, chi è la moglie Rosangela Cossidente: età, foto, lavoro

Il ministro della Salute Roberto Speranza è sposato con Rosangela Cossidente, scopriamo chi è: età, foto, lavoro.

Tra i ministri confermati da Mario Draghi c’è anche Roberto Speranza alla Salute. Il politico di Leu in questo periodo di emergenza ha sempre confidato nella task force creata per la gestione dell’andamento pandemico ed il lavoro fatto per contenere la diffusione del virus può essere considerato positivo. Non a caso l’Oms ha più volte sottolineato la prontezza del nostro governo nel prendere le decisioni, anche quelle maggiormente impopolari e dolorose.

Cosa sappiamo sulla vita privata del nostro ministro? Roberto Speranza è sposato con Rosangela Cossidente. La donna non ha mai preso parte attiva alla vita politica del marito e preferisce in generale stare un passo indietro per mantenere la privacy sulla propria vita privata. Le informazioni sul suo conto, dunque, sono scarse, ma quantomeno è nota parte della sua carriera lavorativa.

Rosangela Cossidente, chi è la moglie di Roberto Speranza

Riguardo la storia d’amore con il ministro della Salute, sappiamo che Rosangela Cossidente è la sua fidanzata storica. I due si sono conosciuti e fidanzati sin da quando erano ai banchi del liceo e da allora sono cresciuti assieme. Per quanto riguarda il percorso di studi compiuto dalla moglie di Speranza, sappiamo che si è laureata all’Università di Bologna con 109/110 in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Oltre all’italiano parla altre tre lingue: inglese, francese e spagnolo.

La sua esperienza lavorativa comincia come Project Designer e Project Officer dell’Università La Sapienza di Roma. Dal 2008 al 2010 è stata Project Officer presso il Ministero degli Affari Esteri, quindi ha lavorato presso l’Oics come Development Cooperation Consultant. Dal 2014 è Project Designer e Senior Researcher presso il CeSPI, dove si occupa del Coordinamento Osservatorio Minori Stranieri non Accompagnati. Rosangela Cossidente si occupa sempre in ambito di cooperazione internazionale della progettazione, dello sviluppo e della gestione di corsi di formazione.

