Michele Zarrillo ha tre figli: chi sono Valentina, Luca e Alice, la loro storia

Conosciamo meglio i figli di Michele Zarrillo: Valentina, Luca e Alice. Tutte le curiosità sui tre ragazzi

Michele Zarrillo è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Ha tre figli: la più grande si chiama Valentina, che ha avuto negli anni Ottanta da una relazione durata soltanto otto mesi. Ormai è diventata donna vista che è nata nel lontano 1981. Inoltre, è legato sentimentalmente con Anna Rita Cuparo: dalla loro relazione sono nati successivamente altri due figli, Luca e Alice, nel 2010 e poi nel 2012. La donna ha venti anni in più rispetto al celebre cantautore italiano.

Michele Zarrillo figli: le curiosità sui tre ragazzi

Valentina è attualmente impiegata in ambito amministrativo. Da tre anni Zarrillo è diventato anche nonno visto che è nato un bellissimo bambino. Inoltre, la loro vita privata è molto riservata sempre lontani dai riflettori. Della donna non ci sono nemmeno foto ufficiali che circolano in rete: una scelta di vita davvero importante per vivere senza seguire le orme del padre. Infine, non ci sarebbero altre informazioni importanti sul loro conto.