Melissa Satta, chi sono i fratelli Riccardo e Maximilian: il rapporto FOTO

By

Gossip Melissa Satta fratelli. Loro sono Riccardo e Maximilian e soprattutto sul conto del primo ci sono alcune informazioni salienti.

Non sono molte le notizie in merito ai fratelli di Melissa Satta. Quel che sappiamo è che sono entrambi più grandi di lei e che con la loro illustre sorella tutti e due hanno da sempre un rapporto bellissimo. Il fatto di essere cresciuti insieme e di avere giocato da bimbi ha contribuito a formare in lei un aspetto da ‘maschiaccio’ a prima vista difficile da scorgere. La modella e showgirl sarda è da sempre elegante e bellissima.

La stessa Melissa Satta, sul suo sito web ufficiale, ha dedicato un pensiero a Riccardo e Maximilian Satta. Questi i nomi dei suoi fratelli. “Tutti e due hanno sempre saputo appoggiarmi nei momenti difficili. Anche se io sono andata presto via di casa, con loro mi sono sempre sentita spesso. Considero la loro opinione e la loro approvazione molto importante nelle cose che faccio. Anche quando a volte capita di avere opinioni diverse. Qualche discussione non manca, ma poi è bellissimo fare la pace”. Tutti loro sono figli di Enzo Satta, architetto e politico sardo, e di Mariangela Muzzu. Sul conto di Riccardo, il maggiore, siamo a conoscenza del fatto che sia rimasto in rapporti eccellenti con Kevin-Prince Boateng. Quest’ultimo si è lasciato da poco con Melissa, con il quale si era sposato nel 2016 dopo 5 anni di fidanzamento ed un figlio, Maddox.

Melissa Satta fratelli, cosa sappiamo di Riccardo e Maximilian Satta

Poco prima di Natale 2020 una seconda crisi, stavolta insormontabile, ha portato i due a separarsi. Ma Riccardo Satta ed il calciatore ghanese restano grandi amici. Il centrocampista del Monza ha lasciato una dedica a ‘Ricky’ su Instagram, molto divertente. “Le belle persone rimangono sempre nella vita. Anche se sei brutto”.

A Riccardo, 45 anni, viene attribuito anche un flirt con Jessica Mazzoli, ex di Morgan. La cosa risale al 2014. Lui è anche il padrino del nipotino Maddox. Nel 2007 il suo nome uscì fuori in una inchiesta relativa ad una evasione fiscale. Molto più rade le news che riguardano Maximilian Satta, l’altro fratello. Quel che conosciamo di lui è che ha una bellissima compagna che lo ha reso padre e che anche lui è di bell’aspetto.